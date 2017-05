Che vergogna! Il Napoli "scudettato" del 1987 cacciato dal San Paolo

10 maggio 2017

Niente tappa allo stadio San Paolo per i reduci del Napoli dello scudetto del 1987 impegnati in una giornata di festeggiamenti a trent'anni dal tricolore. Al momento di entrare dalla porta che introduce nello stadio, dove era previsto un simbolico giro di campo sulla pista d'atletica, è stato vietato l'accesso agli azzurri campioni di quello storico scudetto.



"Questo è il massimo - ha tuonato Bruscolotti -, tenere fuori la squadra ha vinto, poi vediamo gente che si sta allenando. Non so da chi sia partita la cosa, ma è una vergogna. Non so cosa dire, è assurdo. Il Comune ci ha ricevuto, ci ha dato un riconoscimento, con l'assessore avevo parlato, dovevano venire anche loro ad accompagnarci. Avevamo chiesto la pista, non il campo che è di De Laurentiis. Non so chi sia stato, ma se è stato lui ha fatto un'altra cosa degna di lui. Io mi vergognerei al posto di chi ha deciso. Appello? Mai, preferisco stare fuori. Ha dimostrato di nuovo cosa significa per lui il vecchio Napoli, se è stato lui. Siamo andati in giro a rivivere quei momenti con la gente, volevamo solo fare una passeggiata".



Con Bruscolotti erano scesi dal bus turistico che da stamane gira per la città, anche altri protagonisti di quella avventura, il secondo portiere Di Fusco, i difensori Volpecina, Renica, Carannante e Ciro Ferrara, il centravanti Bruno Giordano. Una volta incassato il divieto ad accedere al San Paolo, i calciatori sono risaliti sul bus per dirigersi verso Casoria (Napoli), dove è in programma una partita tra vecchie glorie, artisti e giornalisti.