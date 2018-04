Champions, Valverde elogia Di Francesco: "La Roma sa far male. Una gabbia per Messi? Non è mio problema"

3 aprile 2018

Ernesto Valverde riconosce la forza e la pericolosità della Roma e soprattutto le capacità di Eusebio Di Francesco che quando sedeva sulla panchina del Sassuolo rifilò all'attuale tecnico del Barcellona, allora all'Athletic Bilbao, un secco 3-0: "E' molto bravo, le sue squadre sanno far male e la sua Roma ne è la riprova. Noi favoriti? Conta solo il campo, il campo dice chi è favorito, le parole non contano. Non so se faranno una gabbia su Messi, ma non sono problemi miei".