CHAMPIONS, ROMA: SQUALIFICA RIDOTTA PER PALLOTTA

27/09/2018

La Uefa ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Roma contro la squalifica di tre mesi inflitta al presidente James Pallotta per le polemiche dichiarazioni dopo il match di Champions League con il Liverpool del 2 maggio. La sospensione del numero uno giallorosso è stata ridotta a un mese. Pallotta, si legge nel comunicato, "non potrà recarsi nell'area tecnica, comunicare direttamente o indirettamente con i giocatori della squadra e il personale tecnico durante la partita e non potrà entrare nello spogliatoio o nel tunnel prima o durante la partita".