CHAMPIONS, ROMA: NAINGGOLAN RECUPERA PER IL BARCELLONA

2 aprile 2018

Buone notizie per la Roma in vista del match di mercoledì sera contro il Barcellona al Camp Nou: Nainggolan, che stamani ha lavorato con il gruppo, ha recuperato dall'infortunio di sabato a Bologna ed è a disposizione di Di Francesco. Recuperato anche Pellegrini. Non ce la fa invece Under che ha lavorato ancora a parte.