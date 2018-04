CHAMPIONS, ROMA: NAINGGOLAN CONVOCATO COL BARCELLONA

2 aprile 2018

Buone notizie in casa Roma. Radja Nainggolan e Lorenzo Pellegrini recuperano per la trasferta con il Barcellona valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha annunciato l'elenco dei convocati al termine dell'allenamento odierno svoltosi a Trigoria. Questa la lista completa: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson, Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregorie Defrel, Stephan El Shaarawy.