CHAMPIONS: LISBONA E ISTANBUL CANDIDATE PER LA FINALE 2020

3 novembre 2017

Sono Lisbona e Istanbul le due città candidate ad ospitare la finale di Champions League del 2020. La fase di selezione delle nazioni che ospiteranno le finale delle competizioni per club è iniziata il 22 settembre 2017, con scadenza per la presentazione del dossier fissata al 31 ottobre. Per quanto riguarda l'Europa League si sono fatte avanti Danzica e Oporto, mentre per la finale di Champions League femminile sono in corsa Vienna, Liegi e Mosca. Le manifestazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte definitive dovranno essere consegnate insieme ai dossier di candidatura entro l'1 marzo 2018.