CHAMPIONS LEAGUE, MARAKANA PIENO PER STELLA ROSSA-NAPOLI

11/09/2018

Il 18 settembre al Marakana di Belgrado per Stella Rossa-Napoli i posti riservati ai tifosi della squadra campione di Serbia saranno tutti occupati. La Stella Rossa ha venduto oggi in poche ore tutti i biglietti per le tre partite della fase a gironi della Champions League: lo stadio sarà una bolgia anche il 6 novembre e l'11 dicembre, rispettivamente per le partite contro il Liverpool e il Paris Saint Germain.