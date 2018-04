CHAMPIONS LEAGUE, AGUERO SALTA LIVERPOOL-CITY

3 aprile 2018

Il Manchester City dovrà fare a meno di Aguero nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool. L'infortunio al ginocchio che affligge l'argentino non gli consentirà di scendere in campo. È stato Pep Guardiola ad annunciarlo in conferenza stampa: "Sta meglio ma il dottore gli ha parlato e gli ha detto che il problema non è risolto ed è meglio non rischiare".