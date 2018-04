CHAMPIONS, JUVE: MANDZUKIC E ALEX SANDRO OK PER IL REAL

2 aprile 2018

Buone notizie in casa Juve. Nel quarto d'ora di allenamento aperto ai media, infatti, si è rivisto un gruppo al gran completo agi ordini di Max Allegri: presenti anche Mandzukic, Alex Sandro e Bernardeschi che si avvicinano quindi al pieno rientro, già per la super sfida di Champions con il Real Madrid di domani sera. I primi due per lo meno.