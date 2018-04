CHAMPIONS, BARCELLONA: BUSQUETS RECUPERA PER LA ROMA

2 aprile 2018

Il Barcellona ritrova Sergio Busquets. A due giorni dal match con la Roma nell'andata dei quarti di finale di Champions League li centrocampista, out per la frattura a un dito, e' tornato ad allenarsi con la sua squadra. Il giocatore della nazionale spagnola si e' allenato regolarmente insieme ai compagni e potrebbe quindi essere convocato per la gara contro i giallorossi.