Centurion firma con il Genoa

28 luglio 2017

Riccardo Centurion è un giocatore del Genoa, l’argentino torna a indossare la maglia rossoblu dopo la stagione 2011- 2012. Il centrocampista ha firmato con il club rossonero per i prossimi 4 anni e l’ha annunciato su Instagram. Era inizialmente arrivato in Italia per sottoporsi alle visite mediche con il club genovese per poi tornare in Argentina, convinto di firmare col Boca Juniors. Centurion ha poi deciso di accettare nuovamente l’offerta del Genoa.