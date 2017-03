CdA Milan, l'assemblea per il closing il 14 aprile

27 marzo 2017

L'assemblea dei soci del Milan per il passaggio di proprietà al cinese Li Yonghong si riunirà come previsto in prima convocazione venerdì 14 aprile. Lo ha deciso il cda del club fissando, a quanto si apprende, la seconda convocazione al 4 maggio. Durante la trattativa, Fininvest ha più volte ribadito agli acquirenti che per il closing non intende andare oltre il 14 aprile e, secondo quanto filtra, questa rimane la posizione della holding della famiglia Berlusconi. La seconda convocazione è considerata solo una formalità.



Da ricordare che il 14 aprile è il Venerdì Santo e che il giorno dopo è in programma l'attesissimo derby Inter-Milan. A quel punto, un derby... cinese.