Cavani torna a Napoli: il 6 giugno, una festa per lui

11 aprile 2017

Edinson Cavani torna a Napoli dopo quasi quattro anni. Non è un indizio di calciomercato, beninteso: è un ritorno, graditissimo, perché sarà premiato a Napoli il prossimo 6 giugno nell'ambito di Football Leader, manifestazione organizzata dalla Dgs in collaborazione con l'Aic, associazione italiana calciatori, che si svolge dal 5 al 7 giugno a Castel dell'Ovo.



Il premio all'ex azzurro è stato assegnato perché "incarna - si legge nella motivazione - perfettamente le qualità del centravanti moderno: doti atletiche, tecnica e fiuto del gol. Per aver inoltre lasciato un segno indelebile nel calcio italiano con 141 reti, regalando magie e gol spettacolari, gioie ed emozioni a milioni di tifosi. Il suo carisma e i suoi colpi di classe sono già nella leggenda del calcio mondiale".

Cavani ha giocato nel Napoli dal 2010 al 2013 segnando 78 gol in 104 partite.