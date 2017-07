Cassano sorprende tutti: "Smetto? No, voglio continuare"

31 luglio 2017

Continuare sì, ma dove? "Vicino a Genova? Sì e no.... Conosco da tempo la famiglia Preziosi. Stimo Juric, ha il fuoco dentro. Offerte? A oggi, zero. La cosa fondamentale è che mi diverta. Come ho sempre fatto in 18 anni di carriera. Entella? La sfida sarebbe grande: tentare il miracolo serie A. Sono stato a un passo a febbraio, avevo detto sì, ma la notte ho riflettuto, non me la sentivo ancora di scendere in B. Un limite di attesa? Settembre: se sarò a casa, ci resto per davvero".



Perché secondo Cassano "la vita è fatta di scelte. Anche professionali. Si può farne una che si ritiene giusta e poi ripensarci: è successo miliardi di volte nel mondo. Ma se capita a un calciatore fa più clamore. Se poi è Cassano, allora è matto. Però... Nella mia vita di c...e ne ho fatte tante, ma non sono scemo. E soprattutto sono sempre stato coerente".