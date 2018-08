CASSANO IN CAMPO PER GENOVA

24/08/2018

Dopo la vicinanza testimoniata dal campionato di serie A che scenderà in campo con una maglietta per ricordare la tragedia di ponte Morandi, con lo slogan "Genova nel cuore", e l'omaggio della scuderia Ferrari alle vittime, stasera alle 20.30 allo stadio di Chiavari (Genova) scenderanno in campo la Nazionale Italiana della Solidarietà e i Campioni del Cuore per raccogliere fondi per le persone colpite dalla tragedia del crollo del ponte Morandi. In campo anche Antonio Cassano.