Cassano: "Ho detto no alla Cina, voglio giocare ancora"

31 gennaio 2017

Antonio Cassano è tornato a parlare dopo la rescissione dalla Sampdoria. Il fantasista barese l'ha fatto a Tiki Taka : "Io voglio ancora giocare, voglio divertirmi perché io vivo per il calcio, dopo che per la mia famiglia. Se arriverà un’opportunità che mi stuzzica la accoglierei con entusiasmo. Dalla Cina è arrivata una chiamata, ma per me il calcio è in Europa. Per me il bello del calcio è la competizione, il confronto con i più forti, non i soldi. Non sono uno di quelli che va in Cina dichiarando di sposare un progetto, quando in realtà l’unica cosa che sposa è il grano".

Intervista a 360° con Pierluigi Pardo. Dal futuro a tutti i temi della Serie A. Per Fantantonio la Juventus è una spanna sopra tutte: "Fa un campionato a sé, può solo perderlo lei: Napoli e Roma possono passare dei buoni periodi, ma i bianconeri rimangono troppo più forti delle altre squadre. Secondo me la Juventus non avrà problemi, anzi nel corso della stagione allungherà il divario. Per i prossimi dieci anni dipenderà tutto dalla Juventus".



Sugli sportivi più amati: “I tre sportivi nel mio olimpo personale? Federer, Valentino e Messi: mi ritengo fortunato a vivere in questo periodo. Per quanto riguarda Roger, durante la finale con Nadal mi ha fatto sudare più di quando giocavo”.



Su Balotelli: “Non seguo la Ligue 1 ma so che sta facendo molto bene: deve continuare su questa scia qui. La sua grande fortuna è avere al suo fianco un fenomeno come Mino Raiola: Mario è forte, ma Mino ogni suo giocatore lo fa diventare da forte a stratosferico":



Sul nuovo modulo della Juve: “Possono giocare così in Italia, ma in Europa se becchi il Barcellona o il Bayern Monaco voglio vedere come va a finire. In Italia fanno paura a tutti e possono giocare come vogliono, pure con Buffon in porta e 10 giocatori qualsiasi, ma penso che in Champions Allegri farà qualche aggiustamento. Io la vedo dura che possa giocare con quei quattro più Pjanic: in Italia la palla ce l’hanno sempre loro, in Europa se ce l’hanno gli altri devi correre. Confido in Allegri, che stimo moltissimo: sicuramente troverà la chiave giusta".



Sul mancato saluto di Dybala ad Allegri: “Conoscendo Allegri, qualcosa nello spogliatoio a fine partita a Dybala glielo avrà detto: Max non è uno che te le manda a dire, ma è leale". Su Higuain: “E’ con Suarez il centravanti più forte al mondo: giocatori decisivi come lui o come l’uruguaiano non ce ne sono in giro”.



Su Totti: “Vedendo questa Serie A può ancora giocare e divertirsi. Forse coi giocatori di 10 anni fa, a 40 anni avrebbe fatto più fatica. Ma il livello è sceso e con i giocatori che ci sono ora può ancora fare un paio d’anni”.



Su Juve-Inter: “Spero che la mia squadra del cuore, che è l’Inter, vinca. Ma la vedo dura: la Juve in Italia è difficilmente battibile, ha un’altra mentalità. L’anno scorso è partita da -15, come quando i ragazzi più grandi, in una gara di corsa, danno un vantaggio ai più piccoli. Però poi li vanno a prendere. Spero ci possa essere partita domenica, ma la vedo molto dura".



Sul rapporto con Ferrero: “Con Ferrero mi sono lasciato in serenità, senza polemiche. Hanno deciso che volevano puntare su altri giocatori e quindi ora mi alleno con la Primavera".