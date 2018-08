CASO SAN PAOLO: IL NAPOLI RISPONDE AL SINDACO

24/08/2018

Dopo l'adesione di Luigi De Magistris all'appello degli Ultras Curva B, tra i più duri oppositori a De Laurentiis, arriva la replica del club partenopeo tramite un lungo comunicato in cui sottolinea quelli che - secondo il club - sono i disastri del Sindaco, in particolare nella gestione del San Paolo, smentendo anche alcune dichiarazioni di ADL definite contro la città dal'assessore Borriello.



"C'è solo una persona che porta ripetuti attacchi alla città e ai napoletani e purtroppo è il suo sindaco - si legge nel comunicato -. Anziché provare a rimediare ai disastri amministrativi della sua gestione trova il tempo per polemizzare con il presidente del Napoli strizzando l'occhio alla Curva B da cui la società ha preso da tempo le distanze e che certamente non rappresenta la maggioranza dei tifosi napoletani per bene e corretti che affollano lo stadio [...]".



"Il sindaco prova a spostare l'attenzione e a fomentare le critiche verso la società per nascondere inadempienze, ritardi ed omissioni imputabili alla sua cattiva amministrazione [...] creando divisioni che non contemplano il bene della squadra e della città. Il presidente del Napoli, è chiaro a tutti quelli non in malafede, non ha attaccato la città e i napoletani, perché mai dovrebbe?".



"Solo per l’intervento della Regione e del presidente De Luca sarà possibile sostituire, così come prescrive la normativa Uefa, i seggiolini del San Paolo, cosa che non solo il Comune non ha fatto, ma, in un ridicolo impeto di inconcludente esaltazione, ha impedito di fare al Calcio Napoli nell'ambito di un più ampio progetto di ristrutturazione dell'impianto. Per il resto, non si sa ancora con certezza quali lavori saranno fatti, con quali tempi, con quali soldi, il che impedisce alla società perfino di programmare la vendita degli abbonamenti".



Insomma, parole in libertà, quelle del sindaco: stucchevoli, inconcludenti, inutili. Sesquipedalia verba, avrebbe detto Orazio. Le ultime, ci si augura; sperando in un soprassalto di lucidità e di dignità. Per il bene di Napoli e del Napoli, che – sempre a parole – dichiara di amare.