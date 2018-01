CASO MATUIDI, THURAM ATTACCA: "PERCHE' NON HANNO FERMATO LA PARTITA?"

10 gennaio 2018

Lilian Thuram attacca le istituzioni del calcio italiano per i mancati provvedimenti nei confronti del Cagliari dopo i cori razzisti diretti al centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, nella partita di sabato scorso. "Non stiamo affrontando la questione del razzismo come dovrebbe essere affrontata", ha detto Thuram, che ha vinto due scudetti in cinque anni con la Juventus, all'Afp. "Perché l'arbitro non ha fermato la partita? Perché i giocatori bianchi non hanno lasciato il campo quando Matuidi è stato insultato?", ha aggiunto l'ex campione del mondo. "Se nessuno pone queste domande, la situazione rimarrà la stessa di 20 anni fa", ha concluso Thuram.