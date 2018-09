CASO CHERYSHEV, NON È DOPING

13/09/2018

La agenzia antidoping spagnola ha analizzato il caso Cheryshev: i trattamenti a cui si è sottoposto il centrocampista attualmente al Valencia prima dell'inizio dei Mondiali sono legali. Niente doping, l'iniezione era effettivamente a base di plasma arricchito in piastrine come sosteneva la federazione russa e non sono stati usati ormoni della crescita, come aveva detto per errore il padre del giocatore.