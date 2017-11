CASO BEHRAMI: PACE SVIZZERA-UDINESE

13 novembre 2017

Si è chiusa con un lieto fine la querelle tra l'Udinese e la Federazione Svizzera. Il club aveva chiesto di non impiegare Valon Behrami – causa infortunio – nelle due partite che vedevano gli elvetici impegnati contro l'Irlanda del Nord per le qualificazioni ai Mondiali. “L'Udinese – si legge nel comunicato – si ritiene soddisfatta della scelta della Federazione, la quale ha evidentemente compreso i rischi formali legati al non rispetto delle normative vigenti”. I friulani, infatti, avevano chiesto alla Fifa di applicare la sconfitta a tavolino alla Svizzera, in caso di utilizzo del centrocampista.