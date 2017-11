CARRARO: "TAVECCHIO ORA DICA COSA VUOLE FARE"

14 novembre 2017

"Tavecchio ha detto che si è preso 48 ore di tempo. Deve guardarsi allo specchio, deve valutare la situazione. Se lui pensa che ci siano le condizioni psicologiche e ambientali per farlo lui, deve rimanere. Si e' preso la palla per 48 ore, lasciamogliela." Lo ha dichiarato Franco Carraro, ex Presidente del CONI, intervistato da Radio 24. E ancora: "Se ipotizzi di rimanere devi dirci esattamente quello che pensi di fare". Su Ventura: "Ventura ha quella che si chiama la responsabilità oggettiva della politica sportiva: quando ti aspetti un risultato e fai il 10% meno va bene, quando fai l'80% meno mi sembra oggettivamente difficile".