Caro-biglietti per Barcellona-Roma: parla Malagò

24 marzo 2018

"Il mio auspicio è che ogni evento sportivo, anche il più bello e importante, possa essere fruibile dal maggior numero di appassionati e di tifosi perché una diffusa partecipazione riesce a promuovere in modo vincente il nostro mondo". Con queste parole Giovanni Malagò, presidente del Coni e figura chiave nella fase di transizione delle istituzioni del calcio italiano, ha commentato il caso aperto dalla lettera inviata da "il Romanista" al presidente del Barcellona Bartomeu per chiedere l'abbassamento del prezzo dei biglietti di Barcellona-Roma.



Il 4 aprile un posto al Camp Nou per i quarti di finale di Champions League costerà infatti 89 euro per i tifosi giallorossi. "Ormai non ci sono probabilmente i margini temporali d'azione nel caso di Barcellona-Roma - ha proseguito il numero uno dello sport italiano -, ma questo principio, al di là degli interessi di parte e dei legittimi diritti di valorizzazione del prodotto, dovrebbe valere sempre, a ogni livello e su scala internazionale, in ossequio ai valori e allo spirito che una grande manifestazione come la Champions League riveste a livello popolare".