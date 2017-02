Capello, consigli a Sarri: "Il Napoli faccia... il Napoli"

13 febbraio 2017

"La gara tra Real Madrid e Napoli sarà esaltante ma difficile. Gli azzurri non dovranno usare tatticismi ma giocare al calcio come sanno. Ho visto l'ultima partita del Real Madrid e la squadra non mi è sembrata in grandissima condizione". Così Fabio Capello, ex allenatore del Real Madrid, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della super sfida del Bernabeu.



"I grandi campioni in organico al Real sono in grado di risolvere la partita da un momento all'altro. Al Santiago Bernabeu è sempre difficile - ha aggiunto - anche negli ultimi cinque minuti della partita può accadere di tutto e per questo servirà massima concentrazione fino al fischio finale. Oltre alle giocate dei singoli, i pericoli possono arrivare anche dalle palle inattive".

Per Don Fabio questo "Real Madrid è una squadra consapevole dei propri mezzi ed il Napoli può trovare difficoltà quando gli spagnoli proveranno a far possesso palla nel tentativo di far scoprire gli avversari. Poi, se il Napoli riuscirà a tenere in mano il pallino del gioco, dagli spalti inizieranno a piovere fischi".



"I tifosi del Real sono abituati a vincere e accontentarli non è facile. Ad ogni modo, il modo di intendere calcio di Sarri - con le giocate in verticale - può mettere in difficoltà la formazione di Zidane", ha spiegato. "La velocità di verticalizzazione può creare dei problemi perché in Spagna non sono abituati a questo gioco. Attenzione però alla linea difensiva - ha concluso Capello - guai a tenerla alta perché dai difensori possono arrivare lanci lunghi per scavalcare la linea. Loro, poi, sono molto bravi sugli esterni ma quando questi sono mal posizionati bisogna provare ad approfittarne".