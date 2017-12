CANNAVARO: “IL NAPOLI PUÒ VINCERE TUTTO, ICARDI HA DETTO NO AL GUANGZHOU”

27 dicembre 2017

“Il Napoli può vincere tutto”. Questo il pensiero di Fabio Cannavaro, ex campione del mondo con l’Italia nel 2006 e Pallone d’Oro nello stesso anno. L’attuale tecnico del Guangzhou Evergrande ha rilasciato un’intervista a Il Mattino: “Non penso che sia una squadra stanca, quello che è successo tra novembre e dicembre è stato solo un calo legato agli infortuni. La rosa è un po’ corta, ma perché due pedine importanti mancano. Se manca Ghoulam ne risente tutta la parta sinistra del campo. Il Napoli ha tutti i mezzi per arrivare fino in fondo, un grande allenatore, un bel gioco, una eccellente organizzazione”. Poi rivela un retroscena di mercato: “Mi hanno proposto di tutto e di più. Solo Icardi mi ha detto di no perché all’Inter sta bene e voleva restare a Milano. Mertens? Lui si chiama Ciro sul serio, non è un soprannome, ed è nato solamente per caso in Belgio”.