CANDREVA: "SPALLETTI TANTA ROBA, SOGNO LA PREMIER"

12 gennaio 2018

Antonio Candreva si è confidato con Calcio2000, parlando di Spalletti, San Siro e futuro. "E' uno davvero di grande livello. Sono felice di averlo come allenatore in questo periodo della mia carriera. Grazie a lui, sto migliorando molto - ha spiegato, parlando del tecnico nerazzurro -. Lavora tantissimo sulla concentrazione, sulla motivazione, sulla continuità di rendimento. E' meticoloso, direi che è tanta roba. Con lui, impari sempre qualcosa di nuovo". Poi sul Meazza: "Non ho mai sentito la pressione di San Siro. Parliamo di un pubblico molto competente che ha visto moltissimi fuoriclasse, è normale che pretenda un calcio e un livello di prestazione alto. Per questo bisogna stare attenti a sbagliare il meno possibile". Infine un sogno: "Mi piace molto la Premier League. È davvero un campionato eccezionale. Mi piacerebbe provare a giocarci".