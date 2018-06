CAMPIONATO PRIMAVERA: LA FIORENTINA E' LA PRIMA FINALISTA

5 giugno 2018

Grande soddisfazione nel clan viola per la conquista della finale del campionato Primavera ottenuta questo pomeriggio dalla Fiorentina. I baby allenati da Emiliano Bigica hanno battuto per 2-0 l'Atalanta nella semifinale disputata a Sassuolo con reti di Gori e Diakhate', a segno anche la scorsa settimana nei quarti contro il Torino. In attesa di conoscere quale sara', tra Juventus e Inter, l'avversaria della finalissima in programma a Reggio Emilia sabato prossimo, al Mapei Stadium, la societa' dei Della Vella brinda alla terza finale conquistata in 12 mesi dalla propria formazione Primavera: due consecutive per l'assegnazione del titolo e quella di qualche mese fa al Torneo di Viareggio. In entrambe le occasioni la Fiorentina si e' fermata ad un passo dal traguardo, sconfitta dall'Inter.