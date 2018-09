CAMERUN, SEEDORF NON COMINCIA BENE

08/09/2018

Esordio non indimenticabile per Clarence Seedorf come ct del Camerun. Nella sfida valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa la sua selezione non è andata oltre l'1-1 contro le piccole Isole Comore in vantaggio al 15' con El Fardou Ben. La rete di Bahoken all'80' ha salvato l'ex milanista da una figuraccia.