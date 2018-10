Calcio femminile, Martina Colombari futuro presidente?

02/10/2018

Martina Colombari, moglie del vice commissario Alessandro Costacurta, candidata alla presidenza della sezione calcio femminile. Sarebbe questa l'ultima idea della Federcalcio stando al Corriere della Sera, secondo cui l'ex Miss Italia, 43 anni, sarebbe appunto uno dei candidati forti per il rilancio del pallone in salsa rosa nel nostro Paese proposto dalla Figc in vista delle elezioni del prossimo 9 ottobre al Museo del Violino di Cremona. Il quotidiano milanese anticipa anche che il nome di Walter Veltroni, ex sindaco di Roma e segretario del Partito Democratico, potrebbe essere preso in considerazione per ricoprire un ruolo all’interno della medesima Divisione, tornata nelle mani della Federcalcio. Questi due nomi, si legge, non sembrano essere graditi dalla Lega Serie A, che vorrebbe avere voce in capitolo sull’argomento.