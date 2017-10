CAIRO: "UNA PARTITA DA VERO TORINO"

29 ottobre 2017

Il successo contro il Cagliari ha restituito il successo al presidente granata Urbano Cairo. "Siamo al settimo posto con Fiorentina e Milan, c'è stata qualche partita sbagliata come Verona e Crotone ma il gruppo ha grande stima dell'allenatore, è compatto e si è visto anche prima non soltanto in questa circostanza. Quest'anno si è perso il derby male giocando in dieci uomini e quella partita con il Verona che ci ha creato dei problemi pareggiandola a sette minuti dalla fine, la reazione nervosa è stata importante ma anche la disposizione diversa in campo ci ha aiutato. Vedere un Torino offensivo è una cosa che a me piace molto, ma anche una squadra che ha il così detto cuore Toro fa sempre piacere. Dobbiamo continuare a far bene nelle prossime partite anche contro una grande squadra come l'Inter".