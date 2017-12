CAIRO SPERA: "UN 2018 DI SODDISFAZIONI PER IL TORINO"

24 dicembre 2017

Il Torino ha diffuso il messaggio di buon Natale del presidente Urbano Cairo. Il numero uno granata, nell'augurare serene feste ai sostenitori, ha parlato anche di buoni auspici per il 2018: “Che sia un buonissimo anno nuovo: mi batterò affinché il Torino dia le soddisfazioni che meritiamo tutti. Un Torino che raggiunga quel posto tanto ambito, ma che non diciamo per scaramanzia”. Un sottile e chiaro riferimento a una qualificazione per un posto in Europa.