CAIRO CONTRO TAVECCHIO: “NON BASTA UN NUOVO CT”

16 novembre 2017

“Non basta promettere le riforme, questo è il momento di resettare tutto”. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, fa il punto della situazione dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali e non risparmia più di una stoccata a Tavecchio: “Quando ci sono certi risultati i manager devono pagare un prezzo – ha dichiarato il numero uno granata alla Gazzetta dello Sport – non si può andare avanti come se non fosse successo nulla. Non sono un elettore del Pd ma ho apprezzato le dimissioni di Renzi dopo la sconfitta nel referendum. Ora serve un segno di discontinuità e Tavecchio dovrebbe fare lo stesso, dopo potrebbe ricandidarsi con un progetto forte. Mettere sul tavolo un nuovo ct non basta”.