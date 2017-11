CAIRO A MILANO PER LA VIA A MAZZOLA

13 novembre 2017

Il presidente del Torino Urbano Cairo era presente stamattina a Milano in occasione della presentazione della strada dedicata a Valentino Mazzola. Il numero uno granata – accompagnato dalla dirigenza e dalla famiglia Mazzola – ha ricordato così lo storico giocatore del Grande Torino: "È stato unico, aveva una capacità di trascinare i compagni fuori dal comune. E poi è rimasto nella leggenda il suo gesto di rimboccarsi le maniche quando le cose non andavano bene. Credo sia fondamentale ricordare uomini esemplari come li ued è molto bello che qui a Milano, oggi, gli si venga intitolata una via".