CAGLIARI: VAN DER WIEL KO PER FARINGITE

25 gennaio 2018

Cagliari in campo nel pomeriggio per proseguire la preparazione verso la trasferta di domenica allo “Scida” contro il Crotone. Alla Sardegna Arena la squadra ha prima svolto esercizi di attivazione, a seguire esercitazione tecniche e partitella tattica. In chiusura cross e tiri in porta. Personalizzato per Miangue e Sau, out Van der Wiel per una faringite. Domani prevista una doppia seduta ad Asseminello.