CAGLIARI, TUTTI A DISPOSIZIONE PER IL MILAN

17 gennaio 2018

Nuovo allenamento per il Cagliari questa mattina ad Asseminello, in vista del prossimo impegno della squadra rossoblù contro il Milan alla Sardegna Arena domenica alle ore 18. La seduta della squadra sarda si è aperta con il lavoro in palestra. Quindi tutti in campo: riscaldamento tecnico, esercitazioni a tema ad alta intensità e partitella finale. Infermeria vuota, tutti i giocatori sono a disposizione. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.