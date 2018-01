CAGLIARI, TUTTI A DISPOSIZIONE DI LOPEZ IN ALLENAMENTO

16 gennaio 2018

Mattinata di lavoro per il Cagliari in vista della gara di domenica contro il Milan in programma alla Sardegna Arena. Dopo una prima parte svolta in palestra il gruppo è passato agli esercizi sul campo per poi concludere con una partitella a tema. Giornata di lavoro al completo con tutti i giocatori a disposizione di Lopez. Per domani è prevista una doppia seduta di allenamento.