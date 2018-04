CAGLIARI, TERAPIE PER DIEGO FARIAS

1 aprile 2018

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di recupero per la ventisettesima giornata, martedì alle 18.30 contro il Genoa. Gli elementi utilizzati nella partita di ieri contro il Torino hanno svolto lavoro defaticante. Gli altri sono stati impegnati in attivazione a secco, riscaldamento tecnico, esercitazioni nell'uno contro uno e partita finale su campo ridotto. Differenziato per Luca Cigarini, mentre Diego Farias si è sottoposto a terapie per un affaticamento muscolare ad un polpaccio. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.