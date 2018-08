CAGLIARI SUBITO AL LAVORO, TERAPIE PER CEPPITELLI

27/08/2018

Il Cagliari ha ripreso subito gli allenamenti dopo la gara contro il Sassuolo. I rossoblù questa mattina ad Asseminello hanno lavorato in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati ieri hanno svolto una seduta di allenamento defaticante, per gli altri attivazione a secco e partitella contro la Primavera. Personalizzato per Rafael, terapie per Ceppitelli. Ionita, uscito dal campo all’84’ di Cagliari-Sassuolo per un colpo al volto, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso ogni complicazione. Domani la squadra godrà di una giornata di riposo.