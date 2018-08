CAGLIARI, SEDUTA TATTICA PENSANDO ALL’EMPOLI

17/08/2018

Ultimi giorni di allenamento per il Cagliari prima della sfida del “Castellani” contro l’Empoli in programma domenica alle ore 20.30. Questa mattina ad Asseminello i rossoblù hanno iniziato la seduta con esercizi di attivazione e propriocettivi. Parte centrale dell’allenamento incentrata sulla tattica: sviluppi offensivi ed esercitazioni sulla fase difensiva a squadre contrapposte. L’ultima parte della sessione ha visto la squadra impegnata in una sessione di cross e tiri in porta. Lavoro personalizzato per Rafael. I rossoblù si ritroveranno nuovamente in campo domani per una seduta mattutina.