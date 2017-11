CAGLIARI: SAU IN GRUPPO, DIFFERENZIATO PER DEIOLA

14 novembre 2017

Prosegue il lavoro del Cagliari ad Asseminello, dove continua la preparazione dei rossoblù in vista della gara contro l’Udinese in programma in Sardegna domenica alle ore 15. L’allenamento di questa mattina è iniziato in palestra con un lavoro sulla forza. Quindi lavoro aerobico, parte centrale della sessione dedicata alla tattica con esercitazioni per reparti. In chiusura partitella a campo ridotto. Marco Sau oggi si è allenato regolarmente con la squadra, parzialmente in gruppo Cragno. Lavoro personalizzato per Deiola. Domani mattina si terrà una nuova seduta di allenamento, sempre al Centro sportivo di Assemini.