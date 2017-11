CAGLIARI, SALE LA FEBBRE IN VISTA DELL'INTER

14 novembre 2017

Sale la febbre in casa Cagliari per la partita della settimana prossima contro l'Inter. Il sito ufficiale della società sarda fa sapere infatti che sono già 3mila i biglietti venduti per l'anticipo serale della 14ª giornata di campionato in programma alla Sardegna Arena sabato 25 novembre alle 20.45. Sold-out la Curva Sud e i Distinti Laterali, tagliandi ancora disponibili in Tribuna (Vip, Rossa e Blu), in Distinti Centrali e in Curva Nord.