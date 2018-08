CAGLIARI: RAFAEL A PARTE, TERAPIE PER CEPPITELLI

23/08/2018

Seduta mattutina per Il Cagliari in vista della gara di domenica alla Sardegna Arena contro il Sassuolo. Dopo l’attivazione, in mattinata la squadra è stata impegnata in esercizi di tecnica e agilità. Quindi, didattica difensiva sui calci piazzati a sfavore. Infine, partita a tutto campo, sviluppata partendo da diverse situazioni di gioco. Lavoro a parte per Rafael, terapie per Ceppitelli. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.