CAGLIARI, PRONTO FARIAS PER SOSTITUIRE JOAO PEDRO

28 dicembre 2017

Doppia seduta di allenamento per il Cagliari in vista della gara di Bergamo contro l'Atalanta in programma sabato. In mattinata le esercitazioni con la squadra divisa in gruppi per preparare le diverse fasi di gioco, nel pomeriggio la partiTella a ranghi misti dopo l'attivazione in palestra. Continua a seguire la tabella per il recupero Daniele Dessena, che ha svolto lavoro personalizzato, mentre scalpita Farias per sostituire lo squalificato Joao Pedro.