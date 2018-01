CAGLIARI, PRIMO GIORNO DI LAVORO PER CETER E LYKOGIANNIS

23 gennaio 2018

Cagliari al lavoro dopo la sconfitta interna contro il Milan. Possesso palla e lavoro aerobico, poi chi non ha giocato coi rossoneri ha disputato una partitella a campo ridotto. Si sono allenati per la prima volta con i compagni i nuovi acquisti Damir Ceter e Charalampos Lykogiannis. Terapie per Marco Sau (trauma contusivo alla coscia destra), personalizzato per Senna Miangue. Domani in programma doppia seduta di allenamento.