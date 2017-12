CAGLIARI, PISACANE: "POSSIAMO BATTERE LA FIORENTINA"

21 dicembre 2017

Fabio Pisacane ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport per parlare anche della gara di domani contro la Fiorentina: “Abbiamo i mezzi per batterli. Vorremmo regalare una grande soddisfazione ai nostri tifosi nell’ultima gara alla Sardegna Arena di questo 2017”. Il percorso dei rossoblù è appena all'inizio: “Noi dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi e non guardare la classifica. Puntiamo a fare sempre un passo in avanti in modo tale da dare fastidio e sperare che, in partite come quelle di Roma, almeno un punto si porti a casa”.