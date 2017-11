CAGLIARI, PISACANE: "NOSTRO SCUETTO E' SALVEZZA"

13 novembre 2017

“Il nostro scudetto è la salvezza. Per raggiungerla senza soffrire dobbiamo dare continuità ai risultati. Sono convinto che regaleremo delle soddisfazioni ai nostri tifosi”. Così Fabio Pisacane a “La Nuova Sardegna”. Il difensore del Cagliari in tre anni si è saputo guadagnare l’affetto dei tifosi. “Le serate le trascorro quasi sempre in famiglia. Il tempo libero è poco - ha spiegato - giusto dedicarlo a loro e mia moglie. Purtroppo nell’ultimo periodo sono stato infortunato”. Ambasciatore Fifa, giocatore dell’anno per il The Guardian nel 2016, tanti riconoscimenti per Fabio: “Sento la responsabilità di onorarli e mi sento obbligato a dare il massimo sul piano morale”.