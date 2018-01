CAGLIARI: PERSONALIZZATO PER MIANGUE, TERAPIE PER SAU

24 gennaio 2018

Continua la preparazione del Cagliari in vista della prossima sfida in programma domenica contro il Crotone. Ad Asseminello i rossoblù hanno svolto una doppia seduta di allenamento. Stamattina la squadra ha iniziato in palestra: attivazione ed esercizi per lo sviluppo della forza. Quindi lavoro in campo ad alta intensità e sprint in salita. La seduta si è conclusa con una serie di mini partite a pressione. Nel pomeriggio riscaldamento tecnico ed esercitazioni tecnico-tattiche. In chiusura partite a campo ridotto. Senna Miangue ha proseguito oggi nel lavoro personalizzato, terapie per Marco Sau.