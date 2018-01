CAGLIARI, PADOIN: "CI ASPETTA UN'ALTRA GRANDE SQUADRA"

7 gennaio 2018

“Ci siamo fatti pericolosi in diverse occasioni, specie con i colpi di testa di Pavoletti. Purtroppo alcuni episodi hanno giocato a nostro sfavore: non voglio fare polemica, ma mi pare che le immagini parlino chiaro. Siamo dispiaciuti, un punto oggi sarebbe stato straordinario per il morale”. Questo il commento di Simone Padoin, il centrocampista del Cagliari dopo la sconfitta rimediata con la Juve: “Una grande partita contro un avversario davvero forte. Forse abbiamo commesso anche qualche errore ma c’è la consapevolezza che se giochiamo con la determinazione e lo spirito di stasera, conquisteremo presto la salvezza”. Prima la sosta di campionato poi il Milan: “Stacchiamo di qualche giorno ma poi dobbiamo tornare presto sul pezzo perché dovremo affrontare un’altra grande squadra. Ci piacerebbe regalare ai tifosi una vittoria prestigiosa, i nostri sostenitori meriterebbero una soddisfazione come questa”, commenta Padoin.