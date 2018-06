CAGLIARI, MARAN: “SQUADRA DA COSTRUIRE ATTORNO A BARELLA”

7 giugno 2018

"Sogno una squadra costruita intorno a Barella, è un giovane forte con grandissime prospettive – sono le parole pronunciate dal nuovo tecnico del Cagliari, Rolando Maran - voglio costruire la squadra intorno a giocatori importanti come lui e Pavoletti, il Cagliari ha in rosa ottimi calciatori e ho fiducia nella società per il mercato: vogliamo migliorare e partiamo già da un'ottima base. Castro? Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre”