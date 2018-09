CAGLIARI, MARAN: "SERVIVA PIU' EQUILIBRIO E CONVINZIONE"

22/09/2018

"Nel primo tempo abbiamo costretto il Parma a difendersi, dovevamo essere più pericolosi. Poi abbiamo preso gol e questo ha complicato le cose". Così il tecnico del Cagliari Rolando Maran sulla sconfitta del Tardini nell'anticipo delle 15. "Concedere campo a una squadra come questa poteva essere pericoloso e così è stato. Dovevamo fare meglio nella seconda parte, non siamo stati equilibrati. Il forfait all'ultimo di Pavoletti? Oggi avevamo qualche problema, anche altri giocatori non erano al top ma non basta questo per motivare una sconfitta. Dobbiamo essere bravi a crescere anche attraverso queste partite. Dovevamo avere più convinzione nel finalizzare le azioni, serve più freschezza mentale".