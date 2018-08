CAGLIARI, MARAN: "RECUPERO ESAGERATO"

26/08/2018

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran non riesce a nascondere il rammarico per una vittoria sfuggita nel finale: "Secondo me c'è stato un recupero troppo ampio. E' questo che ho detto all'arbitro a fine gara. E la punizione che ha portato al lancio del corner è stata battuta molto più avanti. Peccato perché avevamo gestito bene la partita e non stavamo soffrendo. La prestazione? Avevamo l'obbligo di far vedere che domenica scorsa con l'Empoli era un episodio isolato. Mi fa piacere che la squadra ha reagito e fatto bene. Anche con le rotazioni: tutti si sono fatti trovare pronti".